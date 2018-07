Josh Duhamel : Baisers torrides avec sa jeune chérie, bombe sexy en bikini

C'est beau, l'amour ! Neuf mois après avoir annoncé la fin de son mariage avec Fergie (la procédure de divorce est en cours et les deux ex restent malgré tout en bons termes pour préserver l'équilibre de leur fils Axl, 4 ans et demi), Josh Duhamel a retrouvé le sourire dans les bras d'une jeune comédienne sexy. L'heureuse élue n'est autre que la Mexicaine Eiza González, remarquée en 2017 au cinéma dans Baby Driver. Et alors que cette romance a été annoncée dans la presse en février dernier, les tourtereaux s'affichent pour la première fois lors de vacances romantiques.

Dimanche 1er juillet 2018, c'est non loin de Tulum, lors d'une visite sur le site archéologique maya de Muyil, que le comédien de 45 ans et l'actrice de 28 ans ont été photographiés. Très épris, Josh Duhamel et Eiza González ont multiplié les gestes tendres en public, échangeant ici et là quelques baisers fougueux alors qu'ils s'apprêtaient à monter dans un bateau à moteur. Coiffé d'une casquette, l'acteur avait visiblement pris un gros coup de soleil sur le torse. Divine en bikini, sa chérie affichait quant à elle une très jolie silhouette.

Ces derniers mois, Josh Duhamel a été très occupé avec le tournage de la série Unsolved (Classé sans suite en VF), dont les épisodes devraient êtres diffusés au cours de l'année 2018. De son côté, Eiza González fera son retour au cinéma dans Alita: Battle Angel, film de science-fiction réalisé par Robert Rodriguez (sortie prévue le 19 décembre en France) et Welcome to Marwen, prochain film de Robert Zemeckis qui débarquera en janvier 2017 sur les écrans. Gageons que cette pause estivale leur permettra de se ressourcer en amoureux avant la grande folie du marathon promotionnel qui les attend pour ces différents projets.