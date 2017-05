Josh Duhamel révèle le secret de son mariage avec Fergie

Bientôt à l'affiche de Transformers 5, The Last Knight, Josh Duhamel fait la couverture du magazine Haute Living. Dans l'interview qu'il lui a accordée, l'acteur américain de 44 ans évoque notamment son couple avec Fergie et révèle les secrets de réussite de leur irrésistible tandem, qui dure depuis 13 ans (dont 7 ans de mariage). Presque une éternité à Hollywood.

"On s'aime vraiment l'un et l'autre, explique-t-il. Nous avons beaucoup d'amour pour notre fils [Axl Jack, 3 ans, NDLR] et nous passons de bons moments ensemble. C'est rien que cela." Le B.A.-ba d'un couple en quelque sorte, mais force est de constater que chez ces sex-symbols et vedettes du show-business, c'est la recette parfaite du bonheur. Ajoutez à cela que Josh Duhamel va aussi trouver la paix, loin de l'agitation de Los Angeles, dans une cabane dans les bois, près d'un lac, où il passe du temps avec son propre père ou son fils. "C'est très simple, mais c'est tellement reposant, apaisant, beau et calme. Juste hyper calme et beau. J'adore cela. Ça me calme", affirme-t-il.

Outre Transformers : The Last Knight, on retrouvera prochainement le chéri de Fergie à l'affiche du jeu vidéo Call of Duty: WWII, pour lequel l'acteur a incarné l'un des personnages du jeu publié par Activision et développé par Sledgehammer Games. Ce nouveau volet de la saga CoD sortira le 3 novembre prochain.