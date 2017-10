Josh Hartnett et sa chérie : Première sortie à découvert avec leur deuxième bébé

C'est donc une deuxième fille pour Josh Hartnett et sa compagne Tamsin Egerton ! Déjà parents d'une petite princesse née en décembre 2015, l'acteur de 39 ans et la comédienne de 28 ans avaient accueilli au cours de l'été un deuxième bébé dont le prénom et le sexe n'avaient pas été révélés publiquement.

Lors d'une promenade dans les rues de Londres le 11 août dernier, on avait appris que le couple était devenu parent pour la seconde fois. Le ventre plat, Tamsin Egerton se baladait avec son compagnon et leurs enfants, installés dans une poussette double. Et si la frimousse de l'aînée était visible, il était en revanche difficile d'en savoir un peu plus sur le nouveau-né, dont le visage était protégé.

Le 26 septembre dernier, c'est de nouveau dans les rues de la capitale anglaise que l'acteur de des films Sin City et Slevin a été photographié avec sa chérie. Cette fois, le deuxième bébé du couple était suffisamment exposé pour que l'on découvre qu'il s'agit bien d'une autre fillette. Habillé de rose, le bébé était dans les bras de sa maman, tandis que le jeune papa était presque incognito, casquette sur la tête et caché derrière ses lunettes de soleil. Assurément, un joli trio qui faisait plaisir à voir.