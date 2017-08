Josh Hartnett, papa pour la 2e fois !

Carnet rose pour le beau Josh Hartnett. L'acteur de 39 ans, qui fut au début des années 2000 l'un des comédiens les plus courtisés d'Hollywood, est devenu papa pour la deuxième fois. Sa chérie Tamsin Egerton (Camelot, Love Rosie) a accouché il y a déjà quelques semaines, dans le plus grand secret. C'est en tout cas ce que laissent croire nos photos exclusives ci-dessus, où la jolie blonde britannique de 28 ans est aux manettes d'une poussette jumelle, le ventre redevenu plat.

Nul ne sait s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon, quelle est sa date de naissance, son prénom ou même son poids. Le couple, d'ordinaire discret, cultive le secret à merveille. Il s'agit du deuxième enfant pour la star de Pearl Harbor (ou bien 40 jours 40 nuits selon les goûts) et sa petite-amie anglaise à qui il donnait la réplique en 2013 dans La prophétie de l'anneau. Les deux jeunes parents avaient déjà vu naître une petite fille, en novembre 2015. À son sujet, l'acteur avait déclaré à Good Morning Britain, qu'un tel événement "changeait la vie". "Vous êtes en train de vivre votre vie pour la première fois parce que tout compte un peu plus", avait-il expliqué quelques jours après la naissance de la fillette dont le nom est également inconnu des médias.

L'annonce de la grossesse avait surpris les fans d'Hartnett dont la chérie Tamsin Egerton était arrivée à la soirée Vanity Fair des Oscars 2017 avec un petit ventre arrondi sous une robe noire moulante.

L'interprète d'Ethan Chandler dans Penny Dreadful va donc profiter de sa nouvelle paternité, tout en ayant pas mal de pain sur la planche côté plateaux de tournage. Hartnett doit notamment jouer dans Gus Instinct et le thriller The Last Draw of Jack of Hearts dans lequel il campera un soldat laissé pour mort qui ressurgit et retrouve la femme de sa vie.