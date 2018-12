Josh Henderson (Desperate Housewives) : Arrêté après un cambriolage !

Josh Henderson est dans de sales draps... Comme le rapporte Page Six, l'acteur de 37 ans a été arrêté tôt dans la matinée du mardi 11 décembre 2018, du côté de Van Nuys, en Californie. Il est soupçonné d'avoir dérobé pour plusieurs milliers de dollars de biens chez ses voisins.

L'acteur, qui jouait le neveu d'Edie Britt (alias Nicollette Sheridan), a donc été arrêté et placé en garde à vue avant d'être relâché quelques heures plus tard contre le versement d'une caution de 50 000 dollars. Il aurait dérobé des bijoux chez ses voisins, pour un moment estimé à 7 000 dollars. Les voisins en question ont visionné leurs caméras de surveillance et affirment avoir reconnu Josh Henderson en compagnie de deux autres hommes. L'acteur nie totalement les faits.

Le comédien, également vu dans Dallas et depuis l'an dernier dans la série The Arrangement, doit comparaître devant le juge le 3 janvier 2019. Une source affirme toutefois que l'acteur n'a rien à voir avec cette histoire. "Josh a été identifié par erreur sur une caméra de surveillance de mauvaise qualité, mais il coopère pleinement et des preuves ont été montrées aux autorités indiquant qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Il est innocent et nous sommes certains qu'il sera blanchi très rapidement", peut-on lire sur le site américain TMZ.com.

Thomas Montet