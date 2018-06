Joshua Jackson en couple : L'ex de Diane Kruger sort avec une charmante actrice

Que s'est-il passé dans la vie amoureuse de Joshua Jackson depuis sa rupture avec Diane Kruger en 2016 ? Une histoire sans véritable importance avec le mannequin Shafia West, qui était toujours mariée durant leurs quelques mois de romance, et puis plus rien. L'acteur canadien de 39 ans n'a pas retrouvé la même stabilité que Diane Kruger qui vit un bonheur sans nuage avec l'acteur de Walking Dead, Norman Reedus. Mais tout comme son ex, Joshua Jackson n'est pas du genre à communiquer aisément sur sa vie privée et, sans surprise, ce n'est pas lui qui dévoile de nouvelles informations sur ce jardin secret qu'il tente de préserver.

E! News avance en effet que Joshua Jackson n'est plus célibataire depuis plusieurs mois. L'acteur a succombé au charme de l'actrice et présentatrice de Cheddar TV Alyssa Julya Smith. "Joshua et Alyssa sortent maintenant ensemble depuis plusieurs mois", rapporte une source proche du couple. Active sur Instagram, la jolie Alyssa ne fait pourtant pas état de sa nouvelle situation amoureuse, préférant mettre en avant sa jolie silhouette et son activité de présentatrice qui la fait voyager jusque dans des serres de cannabis.