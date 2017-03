Joshua Jackson : L'acteur a retrouvé l'amour dans les bras d'une jolie brunette

Les nombreuses admiratrices de Joshua Jackson devront se faire une raison : l'acteur de 38 ans n'est plus un coeur à prendre.

Huit mois après l'annonce de sa rupture avec Diane Kruger (le couple s'était fréquenté pendant dix ans), le comédien canadien a en effet retrouvé l'amour dans les bras d'une autre femme.

Jeudi 9 mars, c'est dans les rues de New York que la star de la série The Affair a attiré l'attention des paparazzi. Joshua Jackson n'était pas seul puisqu'il se promenait main dans la main d'une ravissante brunette que les médias américains n'ont toutefois pas encore réussi à identifier.

Complice, le couple s'est baladé dans le quartier branché d'East Village avant de se poser à la table d'un café pour savourer un verre de vin. Visiblement très épris l'un de l'autre, ils ont passé à la soirée "à sourire et à rire", ils étaient "très heureux", comme le rapporte un témoin auprès du magazine Us Weekly. Après avoir échangé de nombreux baisers torrides, Joshua Jackson et sa chérie sont ensuite retournés à leur hôtel.