Joshua Jackson : Sa nouvelle chérie est mannequin, et elle est toujours mariée !

À l'instar de Diane Kruger avec l'acteur de Walking Dead, Norman Reedus, Joshua Jackson a lui aussi retrouvé l'amour. Il y a quelques mois, on le retrouvait accroché aux lèvres d'une "mystérieuse femme" brune dont l'identité était alors inconnue. Radar Online croit avoir mis la main dessus et n'hésite pas à le crier haut et fort : la nouvelle chérie de l'acteur canadien s'appelle Shafia West.

Et cette jeune femme n'est pas si inconnue que cela. Agée de 28 ans, elle est mannequin – son corps sculptural parle pour elle – spécialisé dans les maillots de bain. Sur son Instagram, qui compte plus de 10 000 abonnés, la bombe mesurant 1m72 se met en avant dans différentes créations, tantôt sexy, tantôt très simple, lorsqu'elle ne parle pas de son quotidien en-dehors des objectifs. Pour autant, aucune trace du charismatique Joshua Jackson.