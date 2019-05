Josiane Balasko et Didier Bourdon deviennent beaux-parents !

Après avoir été le scénariste de Retour chez ma mère avec Josiane Balasko, Héctor Cabello Reyes a le plaisir de retravailler avec la grande comédienne française, mais cette fois en tant que réalisateur. Il signe le film Beaux-parents, dont la bande-annonce vient d'être dévoilée. Au côté de la célèbre Bronzée, un illustre Inconnu : Didier Bourdon.

L'histoire : Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille Garance et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d'Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s'y résoudre : elle l'a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher...

Pour incarner le jeune ex-couple, la production a misé sur l'acteur-chanteur Bruno Bénabar, actuellement à l'affiche de Victor et Célia, et Charlie Bruneau, alias Roxane de la série de M6 En famille. On aura également le plaisir de retrouver Bruno Salomone qu'on a adoré dans Fais pas ci, fais pas ça, durant neuf saisons.

Beaux-parents, en salles le 19 juin 2019