Josiane Balasko, le harcèlement sexuel : "J'ai été de par mon physique à l'abri"

Invitée avec sa fille Marilou Berry sur le plateau de C à vous lundi 16 octobre, Josiane Balasko a rebondi sur le scandale Harvey Weinstein en révélant avoir rencontré le producteur et mogul hollywoodien, "à l'époque de Gazon maudit puisqu'il l'avait distribué" outre-Atlantique. "C'était un très bon distributeur. Et on sentait dans son équipe une peur panique. Il était un terroriste. Les gens étaient terrorisés. On sentait le pouvoir qu'il exerçait sur tout le monde, c'était flagrant", raconte l'iconique comédienne française. En revanche, elle ignorait tout du comportement de prédateur du tycoon américain. "Je n'ai jamais entendu parler d'agression, assure la star des Bronzés. Je l'ai découvert avec tout le monde. Mais je pense qu'effectivement des gens le savaient, que c'est très dur de parler, comme c'est très dur de parler pour n'importe quelle femme qui se fait violer ou agresser sexuellement. C'est très dur d'en parler parce qu'on se sent coupable. Et en plus avec un type qui était capable de faire ou de défaire votre destinée..."

Aux côtés de sa fille, Josiane Balasko s'est félicitée que la parole se soit libérée de la sorte. "J'ai été dieu merci, de par mon physique, à l'abri de ce genre de problème", dit-elle à propos de sa propre expérience, évoquant "un soulagement" pour les autres comédiennes qui ont, à l'inverse, était un jour victime d'un producteur, d'un metteur en scène ou de tout autre homme de pouvoir.