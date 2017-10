Joy Esther en couple : Son petit ami Andrea est canon !

Samedi 14 octobre 2017, Joy Esther foulait le parquet de Danse avec les stars 8 (TF1) pour la première fois, avec son partenaire Anthony Colette. L'actrice de Nos chers voisins et le beau brun ont réalisé une rumba sur Starboy de The Weeknd. Et forcément, ils ont offert un show torride pour faire honneur à la danse de l'amour.

Mais n'allez pas penser que Joy Esther et son partenaire vivent une idylle. La raison ? La jeune femme n'est pas un coeur à prendre. Depuis plus de trois ans, elle partage la vie d'Andrea Condorelli, un danseur sexy qu'elle a rencontré lors de la tournée de la comédie musicale Roméo et Juliette, dans laquelle elle incarnait le rôle féminin principal. Et elle n'hésite pas à partager des photos en compagnie de son petit ami sur les réseaux sociaux.

Andrea pourrait venir sur le plateau de Danse avec les stars la soutenir et même, danser. En effet, une nouvelle épreuve a fait son apparition, "La family choice". Le principe ? Un proche de chaque personnalité choisira une danse et viendra peut-être même danser à ses côtés.

Nul doute que ses fans seraient ravis car nombreux sont ceux qui trouvent son danseur et son amoureux craquants.