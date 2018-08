Joy Esther en sous-vêtements : La photo sexy qui envoûte les internautes

Après des vacances de folie en Sicile avec son amoureux, le danseur Andréa Condorelli, Joy Esther a fait son grand retour sur Paris. Mais, pas question pour l'actrice de Nos chers voisins (TF1) de s'absenter des réseaux sociaux. Si elle n'avait pas manqué de partager son séjour, c'est aujourd'hui avec une nouvelle photo qu'elle a fait sensation.

Dimanche 26 août 2018, Joy Esther s'est emparée de son compte Instagram. Sur une image inédite, on pouvait retrouver la jeune femme de 34 ans plus sensuelle que jamais en sous-vêtements signés Calvin Klein. Face à une fenêtre et à la lumière du jour, elle dévoilait subtilement sa silhouette de rêve. Sa manière à elle de dire adieu à l'été et bonjour à l'automne, comme elle l'a indiqué en légende.

Totalement sous le charme de cette photo, les internautes n'ont pas été avares de compliments. "Magnifique ! Vous êtes irréelle... D'une féminité pure", pouvait-on lire dans les commentaires.