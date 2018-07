Joy Esther en vacances : Moment sexy avec son chéri Andréa à la plage

Joy Esther est sur un petit nuage ! Depuis le début du mois de juillet 2018, la comédienne de Nos chers voisins (TF1) est en vacances en Sicile avec son amoureux, le danseur Andréa Condorelli. Elle partage ainsi ses photos de vacances sur les réseaux sociaux. Jeudi 19 juillet, l'ancienne candidate de Danse avec les stars 8 a réitéré l'expérience avec une incroyable image.

C'est sur son compte Instagram que Joy Esther s'est affichée plus sexy que jamais en compagnie d'Andréa Condorelli. Profitant de la magnifique plage de Plemmirio, les deux tourtereaux s'échangeaient un baiser. L'actrice de 34 ans câlinait son Jules, qui avait les mains sur le popotin de sa dulcinée. Autant vous dire que la photo n'est pas passée inaperçue sur le réseau social.

Voilà plus de quatre ans que Joy Esther vit une belle idylle avec Andréa Condorelli. Les deux amoureux se sont rencontrés en 2014 sur la tournée de la comédie musicale Roméo et Juliette (dans laquelle elle incarnait le rôle féminin principal). Depuis ce jour, ils ne se sont plus jamais quittés !