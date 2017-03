Joy Esther : Sexy topless et prête à remettre ça !

Dans la série Nos chers voisins, diffusée sur TF1, Joy Esther, qui incarne le personnage de Chloé Varenko, n'avait pas franchement habitué les téléspectateurs à la nudité. Toutefois, en dehors du plateau de tournage, la jeune femme est moins frileuse...

Sur Instagram, la jolie actrice de 32 ans a dévoilé un nouveau cliché d'elle topless, son bras masquant astucieusement sa poitrine. Amusée, elle a d'ailleurs remercié le photographe. "@vincent_thomas_ est un magicien #tbs #photography #me #mercivincent On remet ça ?", a-t-elle écrit. Ce n'est pas le premier cliché de Joy Esther que prend Vincent Thomas puisqu'on avait déjà eu l'occasion de découvrir un portrait d'elle l'an passé. Sur le compte Instagram du professionnel, on découvre même plusieurs images de la belle blonde, qui s'est récemment teint les cheveux.

L'actrice, quand elle ne pose pas devant l'objectif, évolue devant les caméras. Elle fera ainsi une petite apparition dans le film Pipi, les dents et au lit, aux côtés d'Arnaud Ducruet.