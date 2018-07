Joy Hallyday fête ses 10 ans : Ses plus belles photos avec Johnny et Laeticia

Sept mois après la disparition de Johnny Hallyday, il s'agit donc du premier anniversaire que Joy passe sans son papa. Aucun doute que le Taulier l'accompagne dans ses pensées et dans son coeur pour ce jour spécial. Malgré l'absence physique de son papa, Joy n'oublie jamais de célébrer sa mémoire avec sa grande soeur Jade. "Elles sont incroyables. Elles sont plus résilientes que moi. Elles l'imaginent en paix. Elles continuent à lui écrire des dessins et des mots magnifiques qu'elles posent sur son oreiller... Ce sont des mots pleins de bienveillance, de bonté", avait déclaré Laeticia Hallyday en avril dernier dans son interview pour Le Point.

L'avant-dernière photo publiée par le rockeur sur son compte Instagram était d'ailleurs un souvenir pris au côté de Joy lorsqu'elle était encore bébé. C'était quelques semaines avant sa mort, fin octobre 2017.