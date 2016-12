Joyce Jonathan assume sa silhouette amaigrie, ses fans toujours plus inquiets

Beaucoup espéraient voir Joyce Jonathan avec quelques kilos en plus pour Noël, leur voeu n'a pas été exaucé. Si la chanteuse française de 27 ans n'a jamais été bien épaisse, elle a récemment perdu du poids, un peu trop au goût de certains. Malgré les critiques dont elle fait l'objet, Joyce Jonathan assume sa nouvelle silhouette.

Invitée en Chine, où elle est très populaire, pour enregistrer une émission pour le nouvel an, l'interprète de Pas besoin de toi, Ça ira, ou encore Je ne sais pas n'est pas rentrée en France pour les fêtes de fin d'année. Elle joue les prolongations en Asie.

Connectée avec ses fans, la jeune artiste donne régulièrement de ses nouvelles, même à l'autre bout du monde. C'est ainsi qu'elle s'est dévoilée en mode farniente ce mardi 27 décembre, publiant notamment une photo d'elle en tenue légère. En deux-pièces en crochet, Joyce Jonathan affiche sans aucun complexe sa silhouette fluette et athlétique. Le ventre ultraplat, les épaules saillantes, la chanteuse est loin de faire l'unanimité. Deux clans s'opposent dans les commentaires laissés : ceux qui s'inquiètent face à cette importante perte de poids, et ceux qui la trouvent belle et voudraient connaître son secret minceur.

"Joyce je t adore mais comme tout le monde je te préfères avec quelques kilos en plus.....", "Tu es devenue trop mince ! Faut absolument que tu reprennes tes kilos !!!! Ça ne te va pas Joyce !!!", "Désolé.... Un peu trop squelettique", "Tu as perdu trop de poids....", s'inquiètent les premiers. "Tu es superbe ;) tu fais quoi du coup comme sport ?", "Bonne vacances à toi tu est magnifique comme toujours et super chanteuse", "Comment faire pour devenir ton disciple ?", la questionnent d'autres.