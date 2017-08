Joyce Jonathan : Catwoman sexy pour la bonne cause, prête à miauler

Joyce Jonathan risque de surprendre très prochainement les téléspectateurs. Artiste engagée qui prête bien volontiers son image et sa notoriété aux causes qui la touchent (elle est par exemple mobilisée depuis plusieurs années pour l'opération Pièces jaunes), la jeune chanteuse de 27 ans participe à un nouveau projet caritatif. L'interprète de Je ne veux pas de toi enregistre une émission "en soutien à la fondation L'Abbé Pierre pour le logement des défavorisés" comme elle l'a indiqué jeudi 24 août sur sa page Instagram. La chaîne et la date de diffusion ne sont pas évoquées.

Contre toute attente, la chanteuse se dévoile dans une tenue très sexy, un look en cuir composé d'un pantalon slim, d'un bustier zippé et d'un masque de chat : Joyce Jonathan se métamorphose en Catwoman, comme la star hollywoodienne Halle Berry l'a fait avant elle en 2004. "J'ai 2 semaines pour apprendre à miauler. Aujourd'hui, j'essaie mon costume", commente Joyce Jonathan en légende de sa photo. Les fans sont sous le charme.