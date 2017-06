Joyce Jonathan : Décolleté XXL et sourire charmeur, la chanteuse s'éclate !

"Le bonheur de ressortir ses maillots, les vacances arrivent. Ouais je me lâche. Et alors? C'est l'été !", légende la sublime brunette, ce qui n'a pas manqué de faire réagir ses nombreux fans. "Magnifique Joyce", "Sublime", "Whaooouuu magnifiquement belle et sexy, je vais vous regarder d'un autre oeil maintenant", "Tu es ravissante", "Faut profiter de l'été surtout quand on est belle" ou encore "T'as raison...lâche toi", a-t-on pu lire sous la photo rassemblant près de 3000 mentions "j'aime".

En bref, la jeune femme a prouvé qu'en plus d'être talentueuse et sérieuse dans tout ce qu'elle entreprend, elle sait aussi faire la fête et "se lâcher." Tant mieux !