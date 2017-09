Joyce Jonathan dévoile ses adorables photos d'enfance

Pour souhaiter "Bonne rentrée à tous !!!", Joyce Jonathan a publié quatre photos de son enfance.

On la découvre toute petite, "plutôt ok pour aller prendre le bain", avec une bouille incroyable, et adolescente. En postant ses photos d'identité, passage obligé pour tous les écoliers, la chanteuse de 27 ans écrit en légende : "Bon courage pour les photos d'identité !!!"

Et en commentaire d'une autre série du même genre, où elle semble à peine adolescente : "Allez celle-ci elle est cadeau. Ça c'est quand j'ai voulu me teindre en blonde sans le dire à mes parents. Ça a donné un genre de roux. Comme d'hab pour nous autres brunes." Pour être honnête, la chanteuse est un peu dure avec elle-même, c'est loin d'être une catastrophe capillaire...