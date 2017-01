Joyce Jonathan et Vianney lancent les Pièces Jaunes, sans Bernadette Chirac

Elle n'avait jamais loupé un lancement en vingt-sept ans. L'absence de Bernadette Chirac a été particulièrement remarquée mercredi 4 janvier à l'hôpital Necker-Enfants malades AP-HP où était organisé le coup d'envoi de l'opération Pièces jaunes en présence de Joyce Jonathan et de Vianney.

Les deux chanteurs, qui chantent en duo Les Filles d'aujourd'hui, ont bravé le froid pour présenter les nouvelles boîtes jaunes installées dans les bureaux de poste depuis hier. Pour sa 28e édition, l'association des Pièces jaunes s'est associée à l'incontournable personnage du Petit Nicolas, l'écolier imaginé par René Goscinny. Un personnage fictif, une grande première.

Mobilisée depuis plusieurs années pour les Pièces jaunes, Joyce Jonathan arborait un joli teint hâlé. Rien de plus normal puisque la jeune artiste de 27 ans a passé ses fêtes de fin d'année en Asie. Véritable star en Chine, elle a profité d'un voyage d'affaires pour jouer les prolongations et avait, une nouvelle fois, suscité l'inquiétude de ses fans en exposant sa silhouette amaigrie. Malgré leur bonne humeur, Joyce Jonathan et son acolyte Vianney n'ont pas réussi à faire oublier l'absence de Bernadette Chirac.

Anne Barrère, secrétaire générale adjointe de de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, espère le retour de l'ex-première dame. "Elle a souffert d'une bronchite assez sévère mais on ne désespère pas de la revoir en cours de campagne", a-t-elle confié lors d'une interview accordée à Europe 1 le 4 janvier. "Il y aura de nombreux déplacements dans les hôpitaux, on l'attend. En tout cas, elle nous a manqué", a-t-elle ajouté.

Le mois dernier, VSD révélait que l'état de santé de Bernadette Chirac alarmait sérieusement ses proches. "Elle a connu une année vraiment difficile, a déclaré l'un d'entre eux à l'hebdomadaire. Sa santé semble se fragiliser. Elle a plus de 83 ans."

Depuis vingt-huit ans, l'objectif des Pièces jaunes est toujours le même : "Le rôle de la fondation, c'est de faire en sorte que l'hôpital soit un peu comme à la maison" a détaillé Anne Barrère à Europe 1. "L'idée, c'était d'aménager des chambres mères-enfants ou pères-enfants et de faire des maisons des parents au sein de l'hôpital. En 1990, avec la première opération, on avait collecté 300 000 francs (soit environ 46 000 euros), on avait pu faire deux maisons des parents. Aujourd'hui, il y en a soixante. Des chambres mères-enfants, il y en a plus de 2 700 et on couvre la France entière", s'est-elle félicitée.



Alors que la 28e édition des Pièces jaunes se déroulera du 4 janvier au 11 février, il est à présent possible de faire des dons autrement qu'en laissant sa monnaie dans les boîtes jaunes. Il est désormais possible de faire un don par SMS (en envoyant "DON" au 92 111) ou sur piecesjaunes.fr.

Olivia Maunoury