Joyce Jonathan : "Kev Adams est quelqu'un de très romantique..."

Invitée le 10 octobre sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) afin de faire la promotion de son nouvel album, On, Joyce Jonathan a une fois encore été interrogée sur son supposé rapprochement passé avec Kev Adams.

"Il est en kiff sur vous depuis des années sans avoir réussi à vous faire craquer, ça ne s'est jamais fait avec Kev Adams ?", a tout d'abord demandé Cyril Hanouna. Le sourire aux lèvres mais visiblement un peu gênée, la chanteuse a répondu : "Il a été très romantique. C'est quelqu'un de très romantique et aujourd'hui nous sommes très amis." Intrigué par cette réponse, l'animateur a ensuite voulu savoir si il y avait eu un smack entre eux. "Il faut écouter le nouvel album", a-t-elle alors rétorqué, mystérieuse. Joyce Jonathan n'a pas souhaité en dire davantage et garde donc le secret pour elle.

Cette histoire entre l'actuel compagnon d'Iris Mittenaere et Joyce Jonathan ne date pas d'hier. En février 2016, sur le plateau de C à vous en présence de l'intéressée, quelque peu gênée, Kev Adams révélait s'être pris un vent par l'ex de Thomas Hollande. "J'ai effectivement tenté de faire en sorte qu'il se passe quelque chose entre nous et je me suis pris ce que l'on appelle un bash. Donc voilà, je le dis aujourd'hui : je me suis pris un vent par Joyce Jonathan", avait-il déclaré. Quelques temps plus tard, la chanteuse avait pour sa part confié à Télé Loisirs : "Lui faisait ses premiers sketchs et moi, mes premiers concerts. Il avait 15 ans, j'en avais 16. (... ) Moi, j'avais un mec à ce moment-là. Je l'avais un peu basé ! Il m'a couru après pendant quelques années."