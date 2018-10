Joyce Jonathan "risée" de tous dans Fort Boyart et DALS : "Le pire, c'est..."

Samedi 25 août 2018, France 2 diffusait un inédit de Fort Boyard. Un numéro auquel Joyce Jonathan a participé afin de récolter de l'argent pour l'association Pro Anima. Et la chanteuse l'a vite regretté car, très vite, elle a été critiquée sur les réseaux sociaux. La raison ? Elle a perdu cinq épreuves et n'a remporté aucune clé.

"À la base, l'émission m'angoissait, je me mettais beaucoup de pression. Et, là-dessus, je tombe malade la veille du tournage. J'ai été la première déçue de mes performances. Le pire, c'est que l'émission étant enregistrée quatre mois avant la diffusion, j'ai broyé du noir pendant tout ce temps. J'étais super gênée vis-à-vis de l'association et des téléspectateurs", a confié Joyce Jonathan à nos confrères de Closer.

La belle brune de 28 ans a tout de même regretté les attaques "un peu violentes" du public : "Parfois, la nature humaine va trop loin dans une haine gratuite. C'est le problème de Twitter." Des critiques violentes, Joyce Jonathan en a également reçu lors de son aventure dans la saison 5 de Danse avec les stars, en 2014. Elle a jugé qu'elle était "la risée de tout le monde".

Cette expérience lui a tout de même permis de se reprendre en main : "À partir de ce moment, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à être à l'aise avec mon corps. J'ai fait de la zumba, j'ai commencé à courir 5 km trois fois par semaine."

L'intégralité de l'interview de Joyce Jonathan est à retrouver dans le magazine Closer du 12 octobre 2018.