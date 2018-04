Joyce Jonathan se dévoile en lingerie noire...

À 28 ans, Joyce Jonathan a conquis son public avec ses jolies chansons et son grand sourire. Contrairement à ses consoeurs anglo-saxonnes, la chanteuse française ne joue pas la carte de la sexualité quand il s'agit de promouvoir sa musique. Pourtant, Joyce Jonathan ne manque ni d'humour ni de sex-appeal comme le montre sa dernière story sur Instagram.

Il s'agit de deux photos. La première montre ses pieds alors qu'on lui pose du vernis à l'aide de drôles d'engins qui lui font comme des griffes. Joyce Jonathan écrit en commentaires : "Dépose de vernis en mode Cruella. Les mecs vous ne savez pas tout ce qu'on fait pour être belle." Et sur la seconde photo de sa story, l'artiste se dévoile avec un très jolie selfie la montrant en soutien-gorge noir. Inattendu et effet garanti sur ses admirateurs.

Plus sérieusement, celle que les téléspectateurs de TF1 ont pu apercevoir dans Demain nous appartient prépare son grand retour. En légende d'une photo signée Alix De Beer, postée sur son compte Instagram, Joyce Jonathan révèle la date de sortie du premier single de son quatrième album après Sur mes gardes (2010), Caractère (2013) et Une place pour moi (2016) : "Bonsoir à tous ! Je suis en pleine préparation de mon nouvel album, et tellement impatiente de vous le faire découvrir. Je suis beaucoup en studio d'enregistrement pour le finaliser, et je pourrai vous faire écouter un premier extrait... Le 4 mai !!! J'espère de tout coeur que ce premier morceau vous plaira. L'idée de vous retrouver me fait immensément plaisir." L'artiste demande ensuite à ses followers de deviner si elle reviendra avec "une ballade ou un titre qui bouge" et promet de choisir 10 gagnants pour "une petite surprise".