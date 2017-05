Joyce Jonathan séduit Juliette Binoche et Claude Lelouch avant son grand voyage

Pour sa septième édition, le Festival du cinéma chinois en France a attiré une foule de personnalités dans l'enceinte du cinéma Gaumont Marignan puis de l'hôtel Le Meurice le 15 mai. Les deux coprésidents du Festival, Yan Zhenquan et Jérôme Seydoux, ont accueilli l'ambassadeur de Chine en France, Zhai Jun, pour célébrer l'amitié franco-chinoise devant d'influents artistes français.

Les réalisateurs Anne Fontaine (Les Innocentes) et Claude Lelouch (Chacun sa vie), ambassadeurs du Festival, ainsi que l'invitée d'honneur française, la star Juliette Binoche, ont déclaré ouverte cette 7e édition du Festival. L'actrice de Ghost in the Shell et de Telle mère telle fille a fait sensation dans une tenue noire recouverte de sequins. On l'attend prochainement sur la Croisette cannoise où elle défendra le film de Claire Denis, Un beau soleil intérieur, lors de la Quinzaine des réalisateurs.

Pour l'animation musicale, les organisateurs ont misé sur le talent de Joyce Jonathan, très populaire sur le continent asiatique. L'interprète de Ça ira connaît l'empire du Milieu depuis longtemps, sa mère étant directrice et fondatrice de l'agence de voyage Maison de la Chine, et elle a de solides connaissances en mandarin. La jeune et jolie chanteuse s'est ensuite envolée pour la Chine pour un Asian Tour durant lequel elle donnera notamment un grand concert à Pékin.