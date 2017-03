Joyce Jonathan trop mince ? Ses abonnés la dézinguent et la disent anorexique

Les réseaux sociaux rapprochent les célébrités et leurs fans. Elles les exposent également et malheureusement à de potentielles remarques déplacées et moqueries. Joyce Jonathan en fait la triste expérience suite à la publication d'une photo d'elle. Le poids de la chanteuse fait débat...

"Depuis quelques mois je fais pas mal de sport, je mange équilibré et je considère que je prends soin de moi. Alors entendre des critiques comme quoi, justement, je ne prends pas soin de moi, ça me fait de la peine", a récemment expliqué Joyce Jonathan au site Télé-Loisirs. Les critiques continuent de déferler sur la dernière image mise en ligne sur Instagram, ce mercredi 15 mars. La photo a été prise la veille (mardi 14 mars) à l'hôtel Salomon de Rothschild, dans le 8e arrondissement de Paris. La jolie brune assiste alors à la remise du Prix Clarins 2017 à Laeticia Hallyday.

En légende, Joyce Jonathan se montre surtout fière de son look composé d'une combi à motifs, d'une manchette dorée et d'une pochette noire. Ses abonnés, inquiets, soulignent son état de santé.