Juan Arbelaez en couple avec Laury Thilleman : Sa révélation sur leur rencontre...

Juan Arbelaez, découvert dans Top Chef saison 3 (M6), et Laury Thilleman, élue Miss France 2011, filent le parfait amour depuis plus d'un an. Mais s'ils se sont au départ faits discrets, les amoureux ne manquent pas une occasion de s'afficher à deux depuis l'officialisation de leur relation sur le tapis rouge de la 7e édition parisienne du Global Gift Gala en mai dernier.

Contacté par la rédaction du magazine Public, Juan Arbelaez évoque l'ouverture de son nouveau restaurant, le Yaya, à Saint-Ouen. Mais, dans la foulée, le chef cuisinier fait quelques révélations sur son couple avec la belle Laury Thilleman.

Ainsi, il évoque les circonstances de leur rencontre, avouant ne pas avoir su que sa belle était une reine de beauté. "Vous savez, j'ignorais que Laury avait été Miss France quand j'ai fait sa connaissance, lance-t-il. Et c'est d'ailleurs cela qui a fait le charme de notre rencontre."

Toujours auprès de nos confrères, Juan Arbelaez en dit plus sur ses vacances avec sa belle : "En ce moment, elle me fait découvrir le surf et la Bretagne. J'ai d'ailleurs hâte d'aller manger au restaurant de Patrick Jeffroy, à L'Hôtel de Carantec, à quelques kilomètres de Brest." Un joli programme pour les amoureux !

