Juan Arbelaez : Le mystérieux tatouage du chéri de Laury Thilleman...

Il passe la majeure partie de son temps habillé, à concocter des plats novateurs et appréciés dans ses nombreuses cuisines. Juan Arbelaez ne dévoile son anatomie joliment sculptée que lorsqu'il s'offre des parenthèses bien méritées, et souvent sportives, avec sa petite amie, Laury Thilleman. Très vite devenu un nom incontournable de la cuisine parisienne après sa participation à la première saison de Top Chef en 2012, Juan Arbelaez se fait dresser le portrait, ce jeudi 14 septembre, par Libération.

Choisi pour endosser le rôle de parrain du festival des Francos Gourmandes, le jeune chef colombien de 29 ans qui ne tient pas en place révèle un détail qui avait peut-être échappé à certains. Il pouvait d'ailleurs difficilement en être autrement.

Alors que le journaliste s'étonne, à la toute fin de leur entretien, de ne pas voir de tatouages sur la peau de son interlocuteur hype, Juan Arbelaez indique que son corps n'est pas tout à fait vierge. "J'en ai un, mais il n'est pas visible, car dans le dos. Et on y lit le mot 'Addicto'", confie-t-il. Un tatouage effectivement placé sur le haut de dos, qui symbolise l'action et qu'il a exposé à quelques reprises sur sa page Instagram.

En remontant le fil de son actualité de ces derniers mois, on découvre deux photos du tatouage plutôt imposant. La plus récente date de ses vacances en Corse avec Laury Thilleman, lorsque le chef et l'ex-Miss France s'étaient baignés dans des piscines naturelles. La plus parlante provient d'un album de vacances réalisé en Grèce en août 2016, qu'il avait ainsi légendée : "N"oublie jamais d'où tu viens."