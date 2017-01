Juan Arbelaez (Top Chef) : La demande coquine d'une fan topless !

Révélé dans Top Chef, en 2012 (saison remportée par Jean Imbert), Juan Arbelaez a dû affronter sa soudaine notoriété. Et parfois, le beau brun qui file le parfait amour avec Miss France 2011 Laury Thilleman a fait face à des situations assez cocasses.

Interviewé dans Le Grand Show de Non Stop People, le chef du restaurant Nubé de l'hôtel Marignan à Paris s'est souvenu avoir "reçu des demandes en mariage", ainsi que "des petites culottes" à la suite de son passage dans le célèbre concours culinaire de M6. Mais la situation qui l'a le plus marqué s'est déroulée lors d'une soirée qu'il passait avec Jean Imbert et Denny Imbroisi.

"On était en train de marcher dans la rue et il y a une fille qui a enlevé son t-shirt, dégrafé son soutien-gorge et qui nous a demandé de lui embrasser les seins", a-t-il expliqué. Après quoi, Juan Arbelaez a précisé qu'il avait bien évidemment refusé cette demande insolite et qu'il ne savait plus réellement où se mettre : "C'était la première fois de ma vie où une femme m'a complètement choqué. Je ne savais plus quoi faire. En général, j'arrive à discuter quand une femme est entreprenante. Mais ce jour-là, on est resté tous les trois bloqués, sans pouvoir dire un mot. Un silence total."

Une anecdote qui le fait bien sourire aujourd'hui.