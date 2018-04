Juan Carlos Ier d'Espagne : Blagueur en quittant l'hôpital après son opération

Trois jours après avoir été admis samedi 7 avril 2018 à l'hôpital universitaire privé La Moraleja, le roi Juan Carlos Ier d'Espagne a pu quitter mardi 10 avril l'établissement situé dans le nord de Madrid et regagner ses appartements royaux. Bon pied, bon oeil, peut-être pas tout à fait, mais de bonne humeur, ça c'est certain.

Installé en passager à l'avant d'un SUV Volkswagen, l'ancien souverain, qui a abdiqué en juin 2014 au profit de son fils le roi Felipe VI, s'est montré très souriant et détendu, la vitre baissée malgré la pluie, lorsque le véhicule s'est brièvement immobilisé à hauteur des journalistes présents, vers 13h30. Et, non content de dire que "tout s'est bien passé" lors de son séjour à l'hôpital pour le remplacement de la prothèse du genou droit qu'on lui avait posée en juin 2011, Juan Carlos, 80 ans depuis le 5 janvier dernier, a démontré au passage qu'il n'avait rien perdu de son humour : "Courir le 100 m, je ne sais pas si je vais le faire !", a-t-il en effet déclaré, produisant son petit effet.

Trêve de plaisanteries, c'est sans doute un soulagement pour la presse espagnole de voir celui qui régna de 1975 à 2014 dans de bonnes dispositions, alors qu'il a subi pas moins de dix opérations ces huit dernières années, entre genoux, hanches et poumons. Au cours de son week-end d'hospitalisation, il a pu compter sur le soutien de sa famille, venue lui rendre visite : à cette occasion, la reine Letizia et la reine Sofia, souriantes et complices d'une manière très ostensible, avaient offert avec les jeunes Leonor et Sofia l'apparence d'un clan totalement uni, quelques jours après la folle polémique des tensions apparues lors de la messe de Pâques.