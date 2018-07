Juan José Padilla se fait arracher une partie du crâne par un taureau

Même les plus aguerris peuvent flancher. Juan José Padilla, matador rompu aux férias et duels face aux taureaux, a perdu son face-à-face avec une bête le 7 juillet 2018 lors d'une corrida à Arevalo en Espagne. Le célèbre torero espagnol a provoqué son adversaire, qui a réussi à le faire chuter avant de violemment l'encorner à la tête. Le tout sous les yeux du public et d'une caméra qui a filmé le drame...

Padilla, 45 ans et papa de deux enfants, s'est fait littéralement scalper. La corne du taureau a profondément entaillé sa tête, du front jusqu'à l'arrière. Si sur la vidéo, aidé par d'autres hommes, le matador quitte le terrain en se tenant le crâne ensanglanté, les images chocs de l'après attestent de la violence de ce duel. Juan José Padilla apparaît avec une énorme cicatrice et la moitié du cuir chevelu arrachée. "Grâce à Dieu", le torero s'est félicité d'être en vie et a promis de revenir vite.