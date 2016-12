Jude Law parle de son couple avec Phillipa Coan : "Je suis très, très heureux"

La star hollywoodienne de 43 ans a ouvert son coeur pour parler de celle qu'il aime : "Elle est à moi et à personne d'autre. Je suis très, très heureux. C'est en partie parce qu'elle est une personne très discrète. Notre relation est quelque chose de très privé et je pense que le fait que cela fonctionne aussi bien entre nous est lié à cela." On lui souhaite une vie amoureuse très sereine, lui qui a été marié à Sadie Frost (1997-2003), la mère de ses trois enfants, Rafferty (20 ans), Iris (16 ans) et Rudy (14 ans), a été fiancé à Sienna Miller (ils se sont définitivement séparés en 2011), a eu un quatrième enfant né d'une brève relation avec Samantha Burke, Sophia (7 ans), puis un cinquième, une fille aujourd'hui âgée de 1 an, avec Catherine Harding.

Pour le magazine, Jude Law parlera aussi du sens de la vie : "Pour moi, c'est avoir une famille autour de soi, être soi-même avec elle et apprendre qui on est grâce à elle. Je pense que sans enfants et famille dans une vie, on ne vit pas vraiment. C'est un élément vital et merveilleux." Bien dans sa peau, il apprécie aussi le fait de gagner en maturité et qu'on ne se limite plus à parler de son physique de jeune premier : "J'aime que l'âge ait une influence sur mon métier. La carrière qu'on a à 40 ans est complètement différente. Je n'aurais jamais pu jouer Lenny [son personnage de Pape dans The Young Pope, la série événement dévoilée en octobre dernier, NDLR] quand j'avais 25 ans, car il y a une bonne dose d'expérience qu'un quadragénaire a, et qu'un jeune de 25 ans n'a pas."