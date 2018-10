Jude Law, un mauvais coup au lit ? Une chroniqueuse télé balance !

Depuis le mois de mars 2018, Rachel Bourlier officie en tant que chroniqueuse dans l'émission de C8, C'est que de la télé présentée par Valérie Bénaïm. Mais la jolie blonde de 46 ans n'en est pas à sa première télé. Après avoir débuté en tant que comédienne dans des fictions comme Navarro, Sections de recherches ou même Amour, gloire et beauté, c'est vers le journalisme qu'elle se tourne. Au cours de sa carrière bien remplie, Rachel Bourlier a rencontré de nombreuses personnalités, comme Jude Law avec qui elle aurait vécu une liaison "torride".

C'est ce qu'elle raconte lors d'une interview pour le magazine Public dévoilée ce vendredi 12 octobre 2018. Rachel Bourlier évoque d'abord leur première rencontre hasardeuse à l'époque où elle vivait à Londres en 2013 : "Un homme traverse en courant devant ma voiture. Je manque de lui rouler dessus ! (...) C'est dingue comme il ressemble à Jude Law." Et c'était bel et bien lui. La star internationale britannique, visiblement sous le charme de celle qui aurait pu le renverser, l'invite à boire un thé : "Mais je suis trop pressée. Sorry ! Je finis par lui donner mon numéro et quelques minutes plus tard, je reçois un SMS de sa part", explique alors Rachel.

S'ensuit le début d'une relation amoureuse qui durera près d'un an et demi. Rachel Bourlier se remémore également quelques détails au sujet de leur intimité : "Jude embrasse divinement bien et j'adore quand il me prend dans ses bras..." Mais l'acteur de Sherlock Holmes n'aurait pas que des qualités : "Bon, quand il dort, il bave, ronfle et j'avoue qu'au lit, j'ai connu mieux."

Quoi qu'il en soit, Rachel Bourlier est éprise du beau Jude. Mais c'était sans compter son infidélité bien connue du grand public : "J'ai appris par la presse qu'il voyait une autre femme. (...) J'ai pleuré pendant des semaines, puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre."