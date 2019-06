Judi Dench, 84 ans, son combat contre la maladie : "Je ne peux plus lire"

Tant bien que mal, Judi Dench poursuit sa carrière d'actrice malgré son handicap. A 84 ans, la star de Shakespeare in Love souffre d'une maladie dégénérative de l'oeil liée à son âge. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Radio Times publiée le 29 juin 2019, la Britannique se confie sur sa santé.

"Il y a quelques années, j'ai arrêté de conduire, ça a été un des moments les plus traumatisants de ma vie, a déclaré la star de James Bond. C'était absolument épouvantable. Mais je sais que je tuerais quelqu'un en passant derrière le volant maintenant." Cette maladie étant incurable, Judi Dench a tout de même subi pas moins de huit injections dans l'oeil pour en ralentir l'avancement. "Je ne plus lire le journal, je ne peux pas faire les mots croisés, je ne peux pas lire un livre", a-t-elle confié. Malgré cela, la retraite n'est pas pour tout de suite : "Les gens disent tout le temps, "Pourquoi tu ne prends pas ta retraite ?" Mais on n'autorise même pas ce mot dans notre famille."

Grâce à l'aide d'un assistant et de scripts à la typographie élargie, l'actrice oscarisée continue de jouer devant la caméra, avec des apparitions attendues en 2020 dans les prochains films Six Minutes To Midnight (un drame de guerre d'Andy Goddard), la version cinéma de la comédie musicale Cats (revisitée par Tom Hooper) et l'adaptation Disney des romans de science-fiction Artemis Fowl. "Vous savez, vous faites avec. J'ai des gens qui lisent pour moi et m'aident avec mes répliques (...). Tout ça c'est du jeu, après tout. Tromper les gens. C'est mon métier..."