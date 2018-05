Judith Godrèche agressée par Weinstein : "Le plus dur ? Le dire à mes enfants"

L'arrestation d'Harvey Weinstein, inculpé pour viol et agression sexuelle sur deux femmes différentes vendredi 25 mai 2018 à New York, a été vue comme un véritable soulagement pour ses nombreuses victimes. Pour Judith Godrèche, le fait que l'homme de 66 ans se retrouve enfin devant la justice "sonne comme une petite révolution" qui donne de l'espoir pour l'avenir et les générations futures.

Interviewée dimanche 27 mai 2018 dans les colonnes du JDD, l'actrice de 46 ans espère aujourd'hui que cette affaire contribuera à améliorer les rapports entre les hommes et les femmes dans tous les milieux, même si elle admet qu'elle a toujours "du mal à croire" en l'arrestation d'un homme que tout le monde pensait "intouchable". En octobre 2017, la comédienne avait été l'une des premières à dénoncer les agissements d'Harvey Weinstein dans la longue enquête publiée par le New York Times. Elle avait ainsi révélé qu'elle avait été sexuellement agressée par le producteur déchu, des faits qui s'étaient déroulés à Cannes à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc en mai 1996 lorsqu'elle était seulement âgée de 24 ans et qu'elle assurait la promotion du film Ridicule. "Ce dont je me souviens, (...) c'est qu'il m'a serrée contre lui et m'a retiré mon sweat", avait-elle confié à l'époque à la journaliste Jodi Kantor. Judith Godrèche était heureusement parvenue à se dégager in extremis de l'emprise de son bourreau.

Les masques tombent

Pour la première fois depuis qu'elle avait brièvement pris la parole il y a sept mois, l'actrice est également revenue sur les jours qui ont suivi la publication de l'article du New York Times. Mère de deux enfants (Noé, 18 ans, né de son mariage avec Dany Boon, et Tess, 13 ans, née de sa relation avec Maurice Barthélémy), Judith Godrèche a admis que "le plus difficile" avait été de devoir tout raconter à son fils et à sa fille. "Partager ça avec eux et avec ceux qui m'aiment a ranimé la blessure, réactivé les émotions. Il a fallu de nouveau l'affronter. Mon fils était très inquiet, mais il a immédiatement saisi l'importance de notre démarche", a-t-elle expliqué.

Au final, l'arrestation d'Harvey Weinstein est un "souffle d'espoir de changement", même s'il est nécessaire de toujours rester vigilant. "Je sens un réel désir de changement à Hollywood, une force en marche, passionnée, mais il s'agit de révolutionner un système tellement bien huilé que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Toutes les femmes qui se sont exprimées ont pris des risques considérables pour leur carrière. Même si la peur ne nous a pas quittées, il y a cependant le sentiment que les masques tombent : il va être désormais de plus en plus difficile pour certains d'éviter la vérité", a conclu Judith Godrèche.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Judith Godrèche dans le JDD paru le 27 mai 2018