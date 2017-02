Judy Garland agressée sexuellement par des nains sur "Le Magicien d'Oz"

Judy Garland n'a que 17 ans lorsqu'elle devient une enfant-star à la sortie en 1939 du Magicien d'Oz, oeuvre culte et intemporelle qui propulsera la mère de Liza Minnelli. On lui prêtera plus tard des addictions à l'alcool et des drogues plus ou moins dures. Mais on apprend aujourd'hui d'un de ses ex-maris que Judy Garland a subi de nombreuses agressions sexuelles qui l'auraient fragilisée.

Dans une biographe posthume intitulée Judy and I: My life with Judy Garland, Sidney Luft (avec qui elle a été mariée de 1952 à 1965 et a eu deux enfants) raconte comment l'interprète de Dorothy Gale a été abusée par les nains du film, ces fameux Munchkins. "Ils lui rendaient la vie dure sur le tournage en mettant leurs mains sous sa robe. Il s'agissait d'hommes âgés de 40 ans et plus. Ils pensaient qu'ils pouvaient tout se permettre car ils étaient petits", prétend ainsi Luft dans ses écrits.

Très festive et bruyante, la troupe des Munchkins – qui avait l'habitude de se produire dans des vaudevilles américains ou dans des cirques à travers le monde sous la direction de Leo Singer – traînait derrière elle une réputation plutôt sombre à Hollywood, certains assurant que ses membres s'adonnaient à des orgies, au jeu et à la prostitution. "Beaucoup de munchkins vivaient en mendiant, jouaient les proxénètes et fréquentaient des prostituées, rapporte Bert Lahr, le lion du Magicien d'Oz. Les nains brandissaient des couteaux et éprouvaient souvent du désir pour des personnes plus grandes." Selon Mervyn LeRoy, "ils faisaient des orgies dans l'hôtel", ce que le producteur justifie en assurant que "lorsqu'on fait un film comme Le Magicien d'Oz, tout le monde devait être un peu bourré pour avoir de l'imagination".

Ils voulaient tout le temps aller embêter les filles

Morte en 1969 à l'âge de 47 ans des suites d'une ingestion de barbituriques, Judy Garland ne s'était jamais confiée sur ces agressions. En revanche, elle avait avoué dans une interviews que ces énergumènes de petite taille étaient de "petits ivrognes" qui "étaient bourrés tous les soirs" et que des membres de la production "récupérait dans des filets à papillon" après leurs soirées bien arrosées.

Une thèse que confirme Jerry Maren, dernier Munchkin toujours en vie, en accusant des figurants allemands. "Ils buvaient de la bière matin, midi et soir, et ils ont eu quelques problèmes. Ils voulaient tout le temps aller embêter les filles, mais il n'y avait qu'eux", assure l'acteur de 97 ans. Bien difficile donc de faire la lumière sur les agressions sexuelles qu'évoque Luft (décédé en 2005). Mais s'il dit la vérité, force est de reconnaître que l'expérience vécue par Judy Garland pendant le tournage n'avait rien de l'univers enchanté et féérique du Magicien d'Oz.