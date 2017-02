Jul, Victoire de la Musique 2017 : Son geste emblématique plutôt que des mots

Trois nommés, trois profils, mais un seul rouleau compresseur. Prolifique et plébiscité, Jul a reçu la Victoire de la Musique de l'album de musiques urbaines pour My World lors de la 32e cérémonie des récompenses musicales, vendredi 10 février 2017 au Zénith de Paris.

Le rappeur marseillais de 27 ans a accueilli sa distinction, acquise aux dépens du vétéran Kool Shen (Sur le fil du rasoir) et de l'étoile montante des Lilas Georgio (Héra), avec sobriété : "Je voudrais dire un merci à toute ma team Jul que j'aime, à Believe Musicast, toute la team derrière moi, à ma mère que j'aime et un gros big up aux Victoires de la Musique", a-t-il déclaré.

Le tout copieusement assorti de son geste de célébration emblématique - la position des mains formant les lettres J-U-L - souvent reproduit sur les terrains de foot. On attend encore la réaction du milieu offensif de l'OM Rémy Cabella.