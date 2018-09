Jules-Édouard Moustic : L'animateur de "Groland" sur le départ ?

Clap de fin pour Jules-Édouard Moustic chez Canal+ ? Selon nos confrères de Télérama, l'animateur de 66 ans serait sur le départ et devrait quitter Groland, le JT parodique qu'il présente depuis près de trente ans.

Jules-Édouard Moustic devrait tout de même continuer à élaborer les sketchs du programme au côté de ses comédiens, Benoît Delépine, Gustave Kervern et Francis Kuntz. Déjà, lors du premier numéro de rentrée diffusé le 8 septembre dernier, Jules-Édouard Moustic n'était pas présent. Ses camarades avaient pourtant publié un teaser deux jours plus tôt annonçant "On reste comme avant... On ne change pas une équipe de merde." Le doute plane encore !

Si Jules-Édouard Moustic venait réellement à quitter Canal+, il aurait de quoi s'occuper. À la tête de sa propre web-radio, I Have a dream, l'animateur organise un festival de musique, Le Bal 2 Vieux, chaque année depuis dix ans, au Pays basque.

Télérama assure également que la nouvelle saison de Groland sera maintenue "mais tout est toujours possible, y compris un arrêt prématuré". Malgré des audiences satisfaisantes, le JT parodique "s'essoufflerait" d'après nos confrères.