Jules Plisson : Le beau gosse du rugby s'affiche avec son amoureuse

Lors d'une interview accordée au Parisien en mars dernier, le beau gosse du Top 14 avait évoqué sa vie privée qu'il ne met pas de côté malgré la pression qu'impose son statut de sportif de haut niveau. "C'est important pour moi de faire la différence entre le rugby et la vie de famille ou celle que je peux avoir avec ma copine. Avant, peut-être que je me mettais trop la pression et, quand je rentrais chez moi, je me disais : 'Mince, j'ai loupé une passe à l'entraînement. ' Aujourd'hui, je ne parle plus de rugby. Ça m'a fait du bien et ça m'a fait prendre conscience qu'il n'y a pas que le rugby dans la vie", avait-il confié à l'époque. Un équilibre qui semble plutôt bien lui réussir.