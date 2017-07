Julia Flabat (Les Anges 4) : Baby bump et déclaration d'amour à son chéri Eddy

Sur Instagram, la future maman a partagé une photo d'Eddy et elle au lit. En sous-vêtements roses, peignoir assorti et baby bump apparent, la jolie brune embrasse tendrement sa moitié. Et d'adresser quelques mots à son amoureux : "Merci d'être toi... De me soutenir, de continuer à m'aimer, à me regarder comme à nos débuts, à me supporter... Même quand je suis chiante, même quand j'en veux à la terre entière, même quand je marche comme un pingouin, même quand je me plains de me sentir lourde et grosse #viveleshumeursdelagrossesse Je t'aime."

Pas de grande déclaration de la part d'Eddy, qui a de son côté partagé une photo similaire sur son compte Instagram. En légende, l'ex-candidat des saisons 1 et 3 de Friends Trip (NRJ12) a précisé "J-30". Plus qu'un mois avant la naissance de leur bébé, donc !