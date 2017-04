Julia Flabat (Les Anges 4) enceinte : Le sexe de son bébé dévoilé !

Pour rappel, c'est le 24 mars dernier que la jolie brune a annoncé sa grossesse sur Instagram en publiant une photo de son ventre arrondi : "Il est temps de vous dire... Eh oui, depuis un peu plus de quatre mois, je porte un petit bébé en moi. Je ne savais pas encore comment et quand le partager avec vous, désirant le garder le plus longtemps possible pour nous. Mais ça devient difficile de le cacher... Un ventre qui commence à prendre forme, une poitrine sur-dimensionnée et des pantalons qui deviennent trop serrés bref #vismaviedefemmeenceinte. Sûrement pour ça que vous me voyez moins faire de sport, que je n'ai pas pu skier avec Eddy, que je poste d'anciennes photos look #maligne."

Le bébé devrait pointer le bout de son nez en août prochain.