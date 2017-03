Julia Flabat (Les Anges 4) est enceinte de son premier enfant !

Julia Flabat, candidate de la saison 4 des Anges est enceinte de son premier enfant. La jolie brune qui s'était envolée en 2011 à Hawaï avec Amélie Neten et Nabilla vient d'annoncer la bonne nouvelle sur son compte Instagram.

En couple avec Eddy qui a participé à L'île des vérités et Friends Trip sur NRJ12, la jeune femme a publié une photo de son ventre arrondi et a tout dit concernant sa grossesse. "Il est temps de vous dire... Eh oui, depuis un peu plus de 4 mois, je porte un petit bébé en moi. Je ne savais pas encore comment et quand le partager avec vous, désirant le garder le plus longtemps possible pour nous. Mais ça devient difficile de le cacher... Un ventre qui commence à prendre forme, une poitrine sur-dimensionnée et des pantalons qui deviennent trop serrés bref #vismaviedefemmeenceinte". Sûrement pour ça que vous me voyez moins faire de sport, que je n'ai pas pu skier avec Eddy, que je poste d'anciennes photos look #maligne", a-t-elle expliqué en légende du cliché.