Julia Flabat (Les Anges 4) et Eddy, jeunes parents éblouis par leur petit Edan

Le 2 septembre 2017, Julia Flabat – ancienne candidate des Anges 4 en couple avec Eddy de l'émission Friends Trip 3 – donnait naissance à un petit garçon prénommé Edan, pesant pas moins de 3,590 kilos et mesurant 51 centimètres.

Trois semaines après cet heureux événement, la jeune maman de 30 ans est toujours sur son nuage et ne manque pas de multiplier les publications afin de célébrer son petit bout de chou. Dimanche 24 septembre, Julia a par exemple dévoilé un cliché en noir et blanc sur lequel on la voit allongée à côté de son bébé, le regardant avec ne tendresse infinie tandis qu'elle lui caresse tendrement le visage. "Mon amour de tous les jours #momandson", a-t-elle écrit en légende du cliché.

Bien entendu, les internautes ont aimé plus de 25 000 fois la publication et certains ont tenu à laisser un mot à la jeune mère de famille. "C'est tellement beau l'amour qu'il y a entre une mère et son enfant", "Il est sublime ce bébé, encore bravo à tous les deux", "Cette sensation est indescriptible... et chaque maman connaît ce bonheur qu'on ressent en regardant simplement son enfant", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Quelques heures plus tard, Eddy a publié une photo de lui dans la même position sur son compte Instagram. "Avec mon fils #LesMeilleursMoments #baby #bonheur #papa", commentait-il en légende.

Un bonheur qui fait tellement plaisir à voir...