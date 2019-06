Julia Flabat (Les Anges) fiancée : la belle demande en mariage de son amoureux !

"I said yes ! Je ne m'y attendais vraiment pas, il a tout organisé en douce, même notre guide en cheval le savait. Et cette bague, elle est juste magnifique. Une demande à Monument Valley pendant le sunset lors d'une balade à cheval, juste wahoo. Oui, je veux passer le reste de mes jours à tes côtés. Tu es devenu bien plus que mon homme, tu es le père de mon fils, mon best friend, mon compagnon d'aventure. Je n'ai même pas hésité. Ce moment magique restera gravé à vie. Je t'aime", a écrit Julia Flabat en légende de photos souvenirs de cet instant rêvé.

Rappelons que les amoureux sont ensemble depuis plus de quatre ans. L'arrivée de leur fils en septembre 2017 n'a fait que renforcer le couple et, désormais, Julia Flabat et son chéri Eddy s'apprêtent à célébrer leur mariage... et pourquoi pas À agrandir la famille !

Toutes nos félicitations aux amoureux !