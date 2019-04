Julia Louis-Dreyfus, guérie du cancer : "Sans Veep, je n'en aurais pas parlé"

En septembre 2017, Julia Louis-Dreyfus, star du petit écran américain, reçoit un sixième Emmy Awards de la meilleure actrice de comédie pour son rôle de politicienne ambitieuse flanquée d'une équipe de bras cassés dans Veep. C'est le sixième d'affilée pour la comédienne, alors âgée de 56 ans. Au lendemain de cette consécration, elle apprend qu'elle a un cancer du sein.

Pour le magazine Porter Edit, la star de cette comédie grinçante et irrésistible revient sur son traitement, sa guérison et son retour sur le devant de la scène. La nouvelle saison de Veep, qui est aussi la dernière, a enfin débuté sur HBO (et sur OCS en France), après deux ans d'absence. Julia Louis-Dreyfus retrouve la lumière : "Si je n'avais pas eu cette série en cours qui reposait sur mes épaules, je ne pense pas que j'aurais rendu la nouvelle aussi publique. Mais 200 personnes attendaient mon retour au travail. Et je voulais en parler d'une façon qui pourrait éventuellement mettre une chose importante en perspective", souligne-t-elle, évoquant la question de la couverture de santé universelle aux États-Unis dont rêvait Barack Obama.

Aller travailler était une joie très distrayante, et j'étais heureuse d'avoir la force de le faire

L'actrice a subi une opération et six sessions de chimiothérapie réalisées à trois semaines d'intervalle chacune. Entre deux, elle retrouvait l'équipe de Veep pour participer aux lectures avec les scénaristes et le reste de la distribution. Garder un pied dans le travail l'a aidée : "Les effets de la chimiothérapie sont cumulatifs, donc ils étaient décuplés vers la fin du traitement, mais aller travailler était une joie très distrayante, et j'étais heureuse d'avoir la force de le faire. De gagner ma vie en étant créative, de faire rire ou pleurer les gens, est un p*** de cadeau. J'aime ça, et j'aime le dur labeur que ça implique."

En octobre 2018, Julia Louis-Dreyfus annonce sur Instagram être guérie. Les tournages peuvent reprendre même si elle appréhende le rythme de travail. Elle craint aussi de ne pas réussir à retenir son texte, Veep étant une série où chacun débite ses punchlines acides et tordantes à un rythme de mitraillette.

Mariée depuis trente-deux ans avec l'acteur Brad Hall, Julia Louis-Dreyfus, révélée dans Saturday Night Live et devenue culte grâce à la série Seinfeld, a deux fils : Henry (26 ans) et Charlie (21 ans). Le premier est musicien, le second joue au basket à haut niveau dans une équipe universitaire. Il rêve aussi de comédie. Dans l'épisode 2 de la saison 7, Julie Louis-Dreyfus était ravie de voir son fiston jouer le rôle du toy boy arrogant et bien trop jeune d'un vieux producteur de musique dans le placard.