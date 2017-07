Julia Paredes critique Martika: Julien Guirado insulte violemment la jeune maman

Interrogée par Sam Zirah pour En toute intimité, Julia Paredes (Les Anges 7) n'a pas été très tendre avec Martika, la petite amie de Julien Guirado. Ce qui n'a pas échappé à l'ancien candidat de Secret Story 6 !

Alors qu'elle évoquait une dispute qu'elles avaient eue sur Twitter à cause d'une réflexion déplacée de Martika, Julia a lancé : "Cette fille s'invente une vie. On m'avait envoyé des messages suite à cette dispute pour me dire qu'elle n'habitait pas vraiment à Monaco, qu'elle se montrait dans des voitures de luxe et tout alors qu'en fait elle n'avait qu'une petite Clio, la fille s'invente une vie, mais ça sert à quoi ? Ce genre de filles, je peux pas (...) C'est un peu une pauvre fille qui est peut-être un peu perdue dans sa tête ! Elle est un peu folle."

Une sortie qui n'est pas passée inaperçue puisque Julien Guirado, pourtant épargné par la jeune maman de la petite Luna, n'a pas hésité à l'insulter violemment en retour ce 27 juillet 2017. "Occupe-toi de savoir qui est le père de ton gosse cas soc', après t'être prostituée pour te refaire la face, mdr rageuse ! On ne t'offrira pas de buzz pauvre tapin, maintenant arrête de rager, si tu as une vie miteuse, tant pis pour toi, tchoin va !"

Face à cette violence verbale, de nombreux twittos ont souhaité prendre la défense de Julia. "Tu abuses, c'est une mère de famille, c'est ton ancienne amie, pourquoi réagir comme ça ? C'est entre elle et Martika !", "Julien, pèse un peu tes mots, tu as l'insulte facile sur les femmes, misogynie quand tu nous tiens, pauvre type", "Tu n'as aucun respect, tu as été élevé où ?", "Mal élevé, on ne parle pas comme ça à une femme. Ce n'est pas ça être un homme", pouvait-on lire parmi les réactions.