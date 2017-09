Julia Paredes de nouveau en couple, elle présente son nouveau chéri !

Julia Paredes n'a jamais vraiment eu de chance avec les hommes... Et c'est seule que la maman s'occupait de sa petite Luna (6 mois). Mais depuis peu, l'ancienne candidate de télé-réalité vit des jours plus heureux et n'hésite pas à s'afficher très proche d'un charmant jeune homme.

Comme elle le révèle sur son compte Instagram ce lundi 13 septembre 2017, la belle ne serait plus célibataire et aurait "trouvé celui qui lui redonne le sourire." Ce beau brun se prénomme Paolo. C'est un ami de longue date de celle qu'on a notamment pu voir dans Friends Trip 2 (NRJ12) ou encore Les Marseillais et les Ch'tis VS le reste du monde (W9). Les deux jeunes gens se connaissent depuis près de dix ans si l'on en croit les hashtags qu'ils ont utilisés dans la légende du cliché que la bimbo de télé-réalité a publié.