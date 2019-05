Julia Paredes de retour avec son ex : le couple veut un deuxième bébé

Et de poursuivre : "Il nous a fallu beaucoup de concessions et de persévérance, mais, au final, on s'est tous les deux rendu à l'évidence... On ne peut pas être l'un sans l'autre, on s'aime beaucoup trop pour ça. Alors, on fait des efforts comme dans tous les couples et on a juste décidé d'une chose : être heureux tous les trois et, si dieu veut, agrandir notre famille."

En quelques mots, Julia Paredes confirme être de nouveau en couple avec son amoureux Maxime... et envisager un deuxième bébé !

Rappelons que Maxime avait quitté Julia lorsqu'elle était enceinte de leur fille. Atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes de douleur et dans certains cas des difficultés pour concevoir des enfants, la jeune femme elle avait pris la décision d'élever son bébé seule. Aujourd'hui, le couple s'est rabiboché et souhaite agrandir la famille ! À suivre...