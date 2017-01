Julia Paredes : Dénudée et enceinte de 8 mois, son tendre message...

C'est un bébé miracle. Atteinte d'endométriose, Julia Paredes a le bonheur d'être enceinte de son premier enfant. Une grossesse que la jeune femme se plaît à afficher sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram elle vient d'ailleurs de prendre la pose afin de dévoiler son ventre de 8 mois. L'occasion pour la candidate des Marseillais et les Ch'tis VS Le reste du monde (W9) d'afficher son baby bump très formé et de faire une déclaration d'amour à son futur enfant.

Sur son compte Instagram la jeune femme qui s'est affichée en sous-vêtements, dévoilant ainsi son ventre arrondi et ses tatouages, a écrit : "32 semaines que je porte l'amour de ma vie je l'aime déjà à un point inimaginable et c'est juste inexplicable d'aimer à ce point alors que je ne l'ai pas encore rencontrée. La magie de la vie hâte de l'avoir dans mes bras et de pouvoir lui témoigner tout cet amour que j'ai déjà pour ma petite Luna."