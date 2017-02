Julia Paredes enceinte et hospitalisée : Ses nouvelles peu rassurantes !

Les nouvelles ne sont pas bonnes.

Mardi 7 février 2017, Julia Paredes annonçait être hospitalisée à la suite de vertiges, de malaises et de vomissements. L'ex-candidate de Friends Trip, des Anges (NRJ12) et des Ch'tis et les Marseillais VS Le reste du monde (W9), enceinte de son premier enfant, expliquait sur son compte Snapchat devoir subir plusieurs examens, dont un du cerveau. Heureusement, elle avait précisé que sa petite Luna se portait bien. Une publication qui avait beaucoup inquiété ses fans.

La brunette s'est donc une fois de plus saisie de son compte Snapchat afin de donner de ses nouvelles mercredi 8 février. Et malheureusement, elles ne sont guère rassurantes. "Je vous donne des nouvelles car vous vous inquiétez beaucoup. On continue les examens. L'IRM du cerveau n'a rien donné, donc on cherche toujours. J'essaie de récupérer des forces pour le jour J", a-t-elle écrit.

Espérons donc pour la candidate de télé-réalité que les médecins établiront un diagnostic très rapidement. En attendant, nous lui souhaitons un prompt rétablissement.