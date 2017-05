Julia Paredes harcelée à l'hôpital : "Ils voulaient faire des selfies"

Julia Paredes, star de la télé-réalité qui a fait les Anges (NRJ12), a donné naissance il y a deux mois à sa fille Luna. Mère célibataire puisque le papa de l'enfant n'a pas souhaité le reconnaître, Julia a donné la vie sans homme à ses côtés. Une expérience sublime mais traumatisante, étant donné qu'elle a été harcelée...

Lundi 15 mai, dans le Mad Mag sur NRJ12, Julia Paredes a raconté dans les détails ce qu'il s'est passé. Elle qui a été hospitalisée quelques jours avant son accouchement à la suite de vertiges, de malaises et de vomissements, a vu quelques-uns de ses fans s'inviter... dans sa chambre !

"J'ai été harcelée alors que j'étais à l'hôpital. Il y a des gens qui sont rentrés dans ma chambre et qui ont fait le tour de toutes les chambres pour découvrir laquelle était la mienne", a-t-elle expliqué.

Estomaquée, l'animatrice Ayem Nour a alors demandé comment l'établissement a pu les laisser entrer. Réponse : ces fans ont fait preuve d'inventivité puisqu'ils ont fait croire qu'ils faisaient partie de la famille de Julia Paredes. "Ils étaient là, ils ont frappé à ma porte et ils ont dit : 'Oh... on est désolé." Mais ils restaient là avec les téléphones. Ils voulaient faire des selfies", poursuit-elle.

Mais, comme l'a fait savoir la brune, elle ne s'est pas laissé faire. "Devenue une vraie lionne", surtout depuis qu'elle est maman, elle s'est débarrassée des importuns !